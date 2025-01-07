Колби Ковингтон назвал слабое место Хамзата Чимаева

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о звезде организации непобеждённом Хамзате Чимаеве.

«Бёрнс дал понимание о выносливости Чимаева, у него не лучшее кардио. Если вы сможете остановить тейкдауны в первом и втором раундах и затащить его в глубокие воды, то он окажется не так уж и хорош.

Да, если он повалит вас в первом раунде, это опасно, он окажет давление на вас. Но если вы остановите первые проходы в ноги, то он станет человеком, он станет парнем, которого вполне можно побеждать», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.