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Колби Ковингтон назвал слабое место Хамзата Чимаева

Колби Ковингтон назвал слабое место Хамзата Чимаева
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался о звезде организации непобеждённом Хамзате Чимаеве.

«Бёрнс дал понимание о выносливости Чимаева, у него не лучшее кардио. Если вы сможете остановить тейкдауны в первом и втором раундах и затащить его в глубокие воды, то он окажется не так уж и хорош.

Да, если он повалит вас в первом раунде, это опасно, он окажет давление на вас. Но если вы остановите первые проходы в ноги, то он станет человеком, он станет парнем, которого вполне можно побеждать», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

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