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Экс-чемпион UFC Круз выступит после двухлетнего перерыва в феврале, есть соперник

Экс-чемпион UFC Круз выступит после двухлетнего перерыва в феврале, есть соперник
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз (24-4) выступит на турнире UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Сиэтле (США). Об этом сообщил генеральный директор промоушена Дана Уайт.

Соперником Круза станет девятый номер рейтинга соотечественник Роб Фонт (21-8).

39-летний Круз не дрался с августа 2022 года, когда на турнире UFC on ESPN 41 проиграл нокаутом эквадорцу Марлону Вере.

37-летний Фонт на UFC Fight Night 245 победил единогласным судейским решением соотечественника Кайлера Филлипса.

Ранее второй номер дивизиона россиянин Умар Нурмагомедова высказался о Петре Яне и Шоне О'Мэлли.

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