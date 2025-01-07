Экс-чемпион UFC Круз выступит после двухлетнего перерыва в феврале, есть соперник

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз (24-4) выступит на турнире UFC Fight Night 252, который состоится 23 февраля в Сиэтле (США). Об этом сообщил генеральный директор промоушена Дана Уайт.

Соперником Круза станет девятый номер рейтинга соотечественник Роб Фонт (21-8).

39-летний Круз не дрался с августа 2022 года, когда на турнире UFC on ESPN 41 проиграл нокаутом эквадорцу Марлону Вере.

37-летний Фонт на UFC Fight Night 245 победил единогласным судейским решением соотечественника Кайлера Филлипса.

Ранее второй номер дивизиона россиянин Умар Нурмагомедова высказался о Петре Яне и Шоне О'Мэлли.