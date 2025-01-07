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93-летний Боб Арум поделился ожиданиями от реванша Бетербиев — Бивол

93-летний Боб Арум поделился ожиданиями от реванша Бетербиев — Бивол
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Легендарный американский промоутер Боб Арум прокомментировал организацию реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я считаю, что в первом бою Бетербиев был немного неуверенным в поздних раундах. Реванш будет другим. Бетербиев во всех боях побеждал нокаутом, но в этом бою он этого не сделал. Так что, безусловно, он захочет победить досрочно, в последних раундах он почти достал этого парня», — цитирует Арума Sky Sports.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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