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Шауб: Макгрегор заработает за бой с Полом больше, чем величайшие боксёры, и это дикость

Шауб: Макгрегор заработает за бой с Полом больше, чем величайшие боксёры, и это дикость
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Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал возможный боксёрский поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американским видеоблогером Логаном Полом.

«Это деньги размера саудовцев, которые платят Фьюри и всем этим парням, 250 миллионов долларов… Это дикость. Это больше, чем заработали Фьюри и Усик.

Конор заработает больше, чем Усик и Фьюри вместе взятые, а это бокс самого высокого уровня. У них есть блогер и парень, которых проходит по нескольким обвинениям. И один из них заработает больше, чем величайшие боксёры на планете», — сказал Шауб в своём подкасте.

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