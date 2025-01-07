Мартин Баколе: я — единственный, кто способен нокаутировать Усика

Претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе конголезец Мартин Баколе (21-1, 16 KO) считает, что способен составить конкуренцию лидеру дивизиона украинцу Александру Усику.

«Мы с тренером давно говорили, что только я могу победить Усика. Люди, которые разбираются в боксе, знают, что единственный человек, который может не только доставить Усику проблемы, но и нокаутировать его — это Мартин Баколе. Я пять лет говорю об этом», — сказал Баколе в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Мартину Баколе 32 года. Конголезец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и встречался с такими боксёрами, как Майкл Хантер, Сергей Кузьмин, Тони Йока и Джаред Андерсон.