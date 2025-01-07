Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца ММА на данный момент. Это не Илия Топурия

Бывший чемпион UFC в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца смешанных единоборств на данный момент.

«Махачев — потрясающий боец. Я думаю, что сейчас Ислам лучший боец вне зависимости от весовой категории. Он и Хабиб — лучшие в своей области. Ребята из Дагестана имеют невероятный опыт занятий борьбой и просто отлично миксуют её», — приводит слова Сен-Пьера портал Give me Sport.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Его соперником станет армяно-российский боец Арман Царукян.