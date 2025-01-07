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Блахович: Джон Джонс вызвал Алекса Перейру, поскольку побаивается Тома Аспиналла

Блахович: Джон Джонс вызвал Алекса Перейру, поскольку побаивается Тома Аспиналла
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович считает, что действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джонс Джонс не принимает боя с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг Томом Аспиналлом, поскольку боится его.

«Джон Джонс вызывает Алекса Перейру, поскольку тот теперь является большой звездой UFC. Все его знают. Он знает, что делает. Но я считаю, что он должен драться с Аспиналлом. Как мне кажется, Джон его побаивается. Просто потому, что Том является тем, кто действительно может остановить его и победить. Думаю, Джон верит, что сможет бороться с Перейрой, валить и контролировать его. А с Томом будет не так просто», — приводит слова Блаховича портал MMA Fighting.

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