Даниэль Дюбуа: в прошлый раз Усику повезло. Когда придёт время, я буду готов победить его

Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что сможет победить в реванше бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Кто-то должен победить Усика. Когда придёт время, я буду готов выиграть у Александра. В прошлый раз ему повезло. В следующий раз удача отвернётся от него», — приводит слова Дюбуа аккаунт Ring Magazine в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Даниэлем и Александром состоялся 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Противостояние завершилось победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде.