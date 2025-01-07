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Даниэль Дюбуа: в прошлый раз Усику повезло. Когда придёт время, я буду готов победить его

Даниэль Дюбуа: в прошлый раз Усику повезло. Когда придёт время, я буду готов победить его
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Действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что сможет победить в реванше бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Кто-то должен победить Усика. Когда придёт время, я буду готов выиграть у Александра. В прошлый раз ему повезло. В следующий раз удача отвернётся от него», — приводит слова Дюбуа аккаунт Ring Magazine в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Даниэлем и Александром состоялся 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Противостояние завершилось победой украинского атлета нокаутом в девятом раунде.

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