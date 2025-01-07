Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

PFL легализовала удары локтями

PFL легализовала удары локтями
Комментарии

Основатель и совладелец лиги PFL Донн Дэвис сообщил о легализации ударов локтями в промоушене. До этого подобные действия были разрешены лишь в титульных боях.

«Новый год – новые правки. Вы просили локти – PFL даёт вам локти! Все удары локтями. Во всех боях. В любое время», – написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий турнир PFL состоится 25 января в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). В главном событии состоится поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Усманом Нурмагомедовым и топовым ирландским бойцом Полом Хьюзом.

Материалы по теме
Официально
Объявлен новый соперник Вадима Немкова на турнир PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android