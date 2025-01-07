PFL легализовала удары локтями

Основатель и совладелец лиги PFL Донн Дэвис сообщил о легализации ударов локтями в промоушене. До этого подобные действия были разрешены лишь в титульных боях.

«Новый год – новые правки. Вы просили локти – PFL даёт вам локти! Все удары локтями. Во всех боях. В любое время», – написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий турнир PFL состоится 25 января в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). В главном событии состоится поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Усманом Нурмагомедовым и топовым ирландским бойцом Полом Хьюзом.