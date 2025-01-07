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Александр Усик признан боксёром года по версии WBC

Александр Усик признан боксёром года по версии WBC
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик признан боксёром года по версии организации WBC (Всемирного боксёрского совета). Об этом сообщила пресс-служба WBC.

«18 мая 2024 года Александр Усик совершил исторический подвиг, победив Тайсона Фьюри в эпичном бою и став абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Александр успешно защитил свой пояс WBC в тяжёлом весе 21 декабря [в реванше с Фьюри], закрепив за собой доминирующее положение в супертяжёлом весе.

Усик неизменно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя своё глобальное влияние на спорт. Эти достижения закрепляют наследие Усика как одного из величайших боксёров своего поколения», — сказано в пресс-релизе.

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