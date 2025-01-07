Никал: в мире нет средневеса, который победит меня в борьбе. Чимаев? Я его одолею

Топовый боец UFC американец Бо Никал считает, что может победить известного и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева в потенциальном бою, и тот даже не сможет его перевести.

«Я не думаю, что в мире найдётся средневес, который смог бы меня победить в борьбе. Чимаев? Он хорош, у него есть навыки, но его главный недостаток, который скажется в поединке со мной, это выносливость. Хамзат устанет. С каждым последующим новым раундом Чимаев начнёт уставать, а я буду набирать обороты.

И Хамзат не сможет перевести меня. Так что ему придётся боксировать со мной. Я, вероятно, смогу провести Чимаеву тейкдаун. Возможно, мне не удастся удерживать его в партере вечно, но некоторое время он будет подо мной. Чем дольше будет идти бой, тем хуже будет для Хамзата. Ему не побить меня, а я, скорее всего, смогу одолеть его», — приводит слова Никала портал MMAJunkie.