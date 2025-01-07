Глава UFC вошёл в совет директоров компании Meta*, которая принадлежит Марку Цукербергу

Президент UFC и предприниматель Дана Уайт вошёл в совет директоров компании Meta*, которая принадлежит известному американскому миллиардеру Марку Цукербергу.

«Меня никогда не интересовало попадание в какой-либо совет директоров, пока я не получил приглашение от Meta*. Верю в то, что за социальными сетями и искусственным интеллектом будущее. Очень рад присоединиться к невероятной команде и побольше узнать об этом бизнесе изнутри. Меня ничто так не захватывает, как создание бренда, поэтому я жду возможности помочь компании выйти на новый уровень», − написал на своей странице в социальных сетях Уайт.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.