Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсированы главный и соглавный бой турнира UFC Fight Night 252

Анонсированы главный и соглавный бой турнира UFC Fight Night 252
Комментарии

Турнир UFC Fight Night 252, который состоится 22 февраля в Сиэтле (США), возглавит поединок между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американцем Генри Сехудо и топовым китайским бойцом Сонг Ядонгом. Об этом сообщила пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

В соглавном поединке ивента пройдёт бой в легчайшем весе между американцем Робом Фонтом и бывшим обладателем титула UFC в категории до 61 кг соотечественником Домиником Крузом.

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Сехудо разделил октагон с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой продлился все три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Материалы по теме
Сехудо: поединок Топурия — Махачев будет громче, чем Джонс — Аспиналл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android