Анонсированы главный и соглавный бой турнира UFC Fight Night 252

Турнир UFC Fight Night 252, который состоится 22 февраля в Сиэтле (США), возглавит поединок между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американцем Генри Сехудо и топовым китайским бойцом Сонг Ядонгом. Об этом сообщила пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях.

В соглавном поединке ивента пройдёт бой в легчайшем весе между американцем Робом Фонтом и бывшим обладателем титула UFC в категории до 61 кг соотечественником Домиником Крузом.

Фото: Пресс-служба UFC

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля на турнире UFC 298, Сехудо разделил октагон с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой продлился все три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей.