Ислам Махачев рассказал, из-за чего началась потасовка между его командой и Нейтом Диазом

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, из-за чего началась потасовка между его командой и известным американским бойцом ММА Нейтом Диазом, которая состоялась 7 декабря после пресс-конференции участников турнира UFC 311.

«Мы сидим [за кулисами сцены], и тут Диаз начал показывать средний палец нам. Зачем [он это сделал]? Может быть, месяцев пять-шесть назад я встретил Нейта в лифте. Он сказал мне тогда, что уважает меня. Но что изменилось сейчас?» — приводит слова Махачева аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, согласно официальной версии стороны сначала обменивались высказываниями в адрес друг друга, затем Диаз кинул в сторону Махачева пластиковую бутылку. После этого Ислам попытался направиться в сторону американца, однако в дело вмешалась охрана и не допустила стычки между сторонами.