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Копылов: победа над Кёртисом станет моим билетом в топ-15. Хочу провести 3-4 боя в году

Копылов: победа над Кёртисом станет моим билетом в топ-15. Хочу провести 3-4 боя в году
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов высказался о предстоящем поединке с топовым американским бойцом Крисом Кёртисом, который состоится 12 января на турнире UFC Fight Night 249.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов
12 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Крис Кёртис
Не началось
Роман Копылов

«Крис Кёртис — невысокий, сильный парень. Он также хорошо развит, опытен. Уважаю его навыки. Победа над ним может стать моим билетом в топ-15, поскольку Крис привык сражаться со многими высокорейтинговыми противниками.

Если я его обойду, то стану полноправным бойцом топ-15. Я взволнован, это отличный бой, поскольку он очень агрессивный ударник. Мы дадим болельщикам то, чего они хотят.

Я ожидаю жёсткого боя и буду стремиться к финишу, если появится такая возможность. Если у меня не будет травм, то хотел бы быть активным и драться три-четыре раза в год», — приводит слова Копылова пресс-служба UFC.

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