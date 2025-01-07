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Махачев ответил, интересен ли ему бой с Белалом Мухаммадом за титул в полусреднем весе

Махачев ответил, интересен ли ему бой с Белалом Мухаммадом за титул в полусреднем весе
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, интересен ли ему бой с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Честно говоря, Белал разрушил мои планы [о поединке за титул в весе до 77 кг]. Мы с ним стали близкими друзьями. К тому же у нас общий менеджер», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Mighty.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

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