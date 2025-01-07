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Кейн Веласкес дал неожиданный прогноз на потенциальный бой между Джонсом и Аспиналлом

Кейн Веласкес дал неожиданный прогноз на потенциальный бой между Джонсом и Аспиналлом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американец Кейн Веласкес поделился мнением о потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг соотечественником Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Не думаю, что Том Аспиналл победит Джона Джонса. У Аспиналла есть определённый порядок действий, который довольно легко разгадать [и использовать против него]. Джон Джонс — тот тип парня, который, я думаю, изучит его и победит», — сказал Веласкес в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Ранее Джо Роган раскрыл, какой гонорар Джон Джонс требует за бой с Томом Аспиналлом.

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