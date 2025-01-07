Махачев рассказал, что не смог восстановиться от весогонки перед первым боем с Волкановски

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что не смог полностью восстановиться от весогонки перед первым поединком с на тот момент чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Мы отправились в Австралию, но сам турнир начался в пять утра [по местному времени]. UFC сделала это специально для зрителей из США. Из-за этого у меня не было возможности восстановиться [после весогонки], а Волкановски не нуждался в [восстановлении]», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Mighty.

Напомним, следующий бой Ислам проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.