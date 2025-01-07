Махачев: в бою с Порье я допустил много ошибок. Дастин хорошо подготовился к поединку

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о поединке с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Встреча завершилась победой Махачева удушающим приёмом в пятом раунде.

«Дастин Порье хорошо подготовился [к поединку со мной]. Он защищался от моей борьбы. Я допустил много ошибок. Дастин даже рассёк мне лицо. Но когда я смотрю хайлайты, мне нравится бой», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Mighty.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.