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Александр Усик признан боксёром года по версии авторитетного издания Sports Illustrated

Александр Усик признан боксёром года по версии авторитетного издания Sports Illustrated
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик признан боксёром года по версии авторитетного американского издания Sports Illustrtated.

Напомним, в 2024 году Усик провёл два поединка. 18 мая украинский боксёр разделил ринг с на тот момент обладателем титула чемпиона мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей. Таким образом, украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.

21 декабря боксёры провели реванш, по итогам которого победу единогласным решением судей одержал также Александр.

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