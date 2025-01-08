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Алекс Перейра ответил, интересно ли ему завоевать пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе

Алекс Перейра ответил, интересно ли ему завоевать пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил, интересно ли ему завоевать пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Третий пояс, я не знаю. Посмотрим, что будет», — приводит слова Перейры портал Cageside.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (США), Поатан разделил октагон с топовым американским бойцом UFC Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Алексу 37 лет. В профессионалах Перейра провёл 14 боёв. В UFC он дебютировал 6 ноября на турнире UFC 268. На данный момент Алекс идёт на серии из пяти побед.

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