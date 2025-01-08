Мераб Двалишвили: сломаю Нурмагомедова. Умар непобеждённый, и я изменю это

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с топовым и непобеждённым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым, который состоится 19 января на турнире UFC 311.

«Я покажу грузинскую борьбу и грузинскую выносливость. Сломаю этого парня. Он непобеждённый, и я изменю это. Наш поединок будет великолепным. Умар — хороший боец, но обычно, когда мне приходится сражаться с такими парнями, я всегда показываю, чего стою. Не жду, что поединок с Нурмагомедовым будет лёгким. Уважаю Умара и знаю, что этот парень — хороший боец. Рад сразиться с ним», — приводит слова Двалишвили портал MMAJunkie.