Давид Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше

Кубинский обладатель титула WBA в полутяжёлом весе Давид Моррель высказался по поводу результата первого боя между абсолютным чемпионом мира полутяжёлого дивизиона Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом, а также сделал прогноз на их предстоящий реванш.

«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.

Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Реванш между этими боксёрами состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.