Джо Джойс вернётся на ринг 1 марта в Англии

Бывший обладатель временного титула WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс вернётся на ринг 1 марта в Борнмуте (Англия), где проведёт 10-раундовый рейтинговый бой против пока ещё не объявленного соперника. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, что Джойс свой последний поединок проводил в июле 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника, экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры.

Всего же послужной список Джойса состоит из 19 поединков. В 16 из них он одержал победы (15 — досрочно) при всего трёх поражениях. Помимо Чисоры, Джойса дважды досрочно останавливал китайский ветеран