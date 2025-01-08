Ислам Махачев сообщил о рождении третьего ребёнка

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев сказал, что стал отцом в третий раз. У бойца родился мальчик.

«Сколько у меня детей? Трое. Девочка, мальчик и мальчик. Последний сын родился 10 дней назад», — сказал Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.

Напомним, 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведёт реванш с соотечественником Арманом Царукяном. Поединок станет для него четвёртой защитой титула.

Ранее трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем бое между россиянами Царукяном и Махачевым.

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Ислам Махачев хитростью победил мальчика в схватке по борьбе: