Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Объявлен соперник Деонтея Уайлдера на апрельский бой

Объявлен соперник Деонтея Уайлдера на апрельский бой
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 39-летний американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) узнал имя соперника, с которым проведёт бой в апреле 2025 года в США.

Как сообщает Boxing News 24, против Уайлдера в ринг выйдет его соотечественник Стефан Шоу (20-2, 15 КО).

Уайлдер свой последний бой проводил в июне 2024 года, где был нокаутирован в пятом раунде китайцем Чжаном Чжилэем. Это поражение стало для него уже вторым подряд. Ранее, в декабре 2023 года, он также уступил единогласным решением судей экс-чемпиону мира в супертяжёлом дивизионе Джозефу Паркеру.

Напомним, в статусе чемпиона мира по версии WBC Уайлдер пробыл с января 2015 года по февраль 2020-го. За это время он провёл 10 успешных защит титула.

Материалы по теме
Фьюри дрался с Усиком очень плохо. Тайсон оставил всего себя в трилогии с Уайлдером
Фьюри дрался с Усиком очень плохо. Тайсон оставил всего себя в трилогии с Уайлдером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android