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Двалишвили рассказал о плане на бой с Умаром Нурмагомедовым

Двалишвили рассказал о плане на бой с Умаром Нурмагомедовым
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили высказался о плане на предстоящий поединок с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я готов к бою в стойке. Не собираюсь валить его, контролировать и лежать на нём, как на О’Мэлли. Буду бить его по лицу, пинать его, заставлю держаться на ногах и покажу хороший бой. Это будет великолепный поединок», — сказал Двалишвили в подкасте Believe Me You.

Поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) и станет соглавным событием.

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