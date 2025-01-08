Опубликован официальный постер турнира UFC 312

Накануне UFC опубликовал официальный постер, посвящённый предстоящему турниру UFC 312, который пройдёт 8 февраля в Сиднее (Австралия).

Официальный постер турнира UFC 312 Фото: UFC

Главным событием турнира станет реванш между чемпионом UFC в среднем весе африканцем Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом дивизионе американцем Шоном Стриклендом. Их первое противостояние состоялось в январе 2024 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Дрикус.

В соглавном бою вечера состоится титульный бой в женском минимальном дивизионе между действующей чемпионкой, китаянкой Вэйли Чжан, и претенденткой на этот титул, американкой Татьяной Суарез.