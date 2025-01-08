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Тренер Махачева: Ислам ещё не достиг своего пика

Тренер Махачева: Ислам ещё не достиг своего пика
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, считает, что его боец способен прогрессировать в 33 года.

«Махачев еще может прибавить в некоторых областях и стать лучше. Он еще не достиг своего пика. Но чтобы реализовать свой потенциал, ему нужно внести небольшие изменения в свой арсенал. Перед элитными спортсменами всегда стоит вопрос: вы можете стать немного лучше, но для этого необходимо тяжело тренироваться. Однако этот один процент может сыграть ключевую роль», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведет реванш с соотечественником Арманом Царукяном.

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