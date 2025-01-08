Махачев: Кормье до сих пор не может произнести мою фамилию

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказался о проблеме произношения фамилий кавказских бойцов за границей.

«Я был на UFC 310, и Брюс Баффер спросил меня, как правильно произносить имя Мовсара Евлоева. И как правильно произносить слово «Ингушетия». Я объяснил ему, а он сказал «Ингусети́я». Даниэль Кормье до сих пор не знает, как произносится моя фамилия», — сказал Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.

19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) Махачев проведет реванш с соотечественником Арманом Царукяном. Поединок станет для него четвёртой защитой титула.

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