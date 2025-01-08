Ислам Махачев рассказал, когда планирует завершить карьеру

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался по поводу того, когда планирует завершить свою бойцовскую карьеру.

«Я тренируюсь с кучей молодых парней, если я почувствую, что они меня нагоняют, что они меня превосходят, то тогда зачем мне издеваться над собой? В таком случае я остановлюсь. Но до такого пока еще не дошло. И мне вообще кажется, что сейчас я на подъеме», – приводит слова Махачева Вloodyelbow.

Напомним, что Махачев свой следующий поединок проведёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США), где в главном событии турнира UFC 311 сразится в реванше с Арманом Царукяном.