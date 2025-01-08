Василевский: реванш Махачев — Царукян будет конкурентным, но в одни ворота

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на этот титул Арманом Царукяном.

«Махачев победит. Бой будет конкурентный, но всё же вижу стабильную победу на классе от Ислама. Даже более стабильная, чем в первом бою. Думаю, поединок пройдёт все пять раундов. Несмотря на то, что Арман сильно спрогрессировал с первого боя, базовых, фундаментальных навыков у Махачева больше. Я думаю, что это будет конкурентный бой, но в одни ворота, в пользу Ислама», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхья Гасановым.

Напомним, что реванш Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).