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Василевский объяснил, за счёт чего Нурмагомедов может победить Двалишвили

Василевский объяснил, за счёт чего Нурмагомедов может победить Двалишвили
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Именитый российский боец Вячеслав Василевский высказался о предстоящем бое за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«Бой Умара и Мераба может пойти по-разному. Если у Нурмагомедова не получится останавливать Двалишвили… У Двалишвили в принципе понятная история. У него нет суперсильной борьбы, особенно в стойке, он будет пытаться брать за счёт физики, прессинга. Если Умар не позволит себя переводить, то выиграет, потому что в стойке он поинтереснее, на дистанции поинтереснее, функционально готов будет, думаю, точно не хуже.

Если бы у Двалишвили была сильная борьба со стойки, то он был бы серьёзным фаворитом, ведь он мощный, напористый. На сегодняшний день Умар, думаю, мотивирован больше, он хочет стать чемпионом, продлевать это наследие, вписать своё имя, присоединиться к Хабибу. Он будет невероятно сильно мотивирован и поэтому где-то 60 на 40 — в пользу Умара. Если у Махачева я считаю, что 90 на 10 в пользу Ислама, то тут — 60 на 40», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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