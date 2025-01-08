Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джей Опетайя нокаутировал Дэвида Ньюику

Джей Опетайя нокаутировал Дэвида Ньюику
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 января, в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралийца Джея Опетайи против новозеландца Дэвида Ньюики.

Стартовые раунды были явно за претендентом, который задавал темп и ход поединка. Опетайя неоднократно пропускал мощнейшие акцентированные апперкоты в голову, но продолжал активно идти вперёд, оказывая прессинг на Ньюику.

Однако уже в четвёртом раунде Опетайя перехватил инициативу и стал откровенно доминировать в ринге. Сначала чемпион отправил своего соперника в нокдаун боковым в голову, а затем пошёл на добивание и довёл дело до досрочной победы.

Таким образом, победа техническим нокаутом в четвёртом раунде досталась Опетайе, который в четвёртый раз защитил свой титул.

Материалы по теме
Крис Биллам-Смит высказался о возможном поединке Джея Опетайи против Хильберто Рамиреса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android