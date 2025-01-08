Джей Опетайя нокаутировал Дэвида Ньюику

Сегодня, 8 января, в Сиднее (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралийца Джея Опетайи против новозеландца Дэвида Ньюики.

Стартовые раунды были явно за претендентом, который задавал темп и ход поединка. Опетайя неоднократно пропускал мощнейшие акцентированные апперкоты в голову, но продолжал активно идти вперёд, оказывая прессинг на Ньюику.

Однако уже в четвёртом раунде Опетайя перехватил инициативу и стал откровенно доминировать в ринге. Сначала чемпион отправил своего соперника в нокдаун боковым в голову, а затем пошёл на добивание и довёл дело до досрочной победы.

Таким образом, победа техническим нокаутом в четвёртом раунде досталась Опетайе, который в четвёртый раз защитил свой титул.