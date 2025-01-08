Хасбик рассказал, когда истечёт его контракт с UFC

Российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов (Хасбик) рассказал, когда истечёт его контракт с самой влиятельной организацией мира смешанных единоборств (UFC).

«Я вообще был в шоке, когда увидел себя в игре UFC. Прикинь, ты запускаешь игру и там себя видишь. Меня вообще не предупредили об этом. Я знал, что по контракту должен быть там, но когда это произойдёт — не знал. И тут я появился вместе с Исламом и Умаром в одной игре.

Контракт ещё три или два года действителен. Если Дана Уайт будет нормально дальше идти, то посмотрим, может, продлим договор», — сказал Хасбик на YouTube-канале Hustle Show.