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Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым

Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым
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Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Вопрос заключается в том, начнёт ли Артур давить раньше? Может ли он начать делать это в первом раунде? В первом бою Бетербиев действительно пошёл вперёд в третьем или четвёртом раунде. Но ему нужно начать в первом раунде. Если бы поединок продлился ещё два раунда, то не думаю, что Бивол ушёл бы с ринга», — приводит слова Дюбефа Sky Sports.

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