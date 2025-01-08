Менеджер Умара Нурмагомедова назвал желаемого соперника в случае победы на UFC 311

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Умара Нурмагомедова, высказался о перспективах россиянина в случае победы над грузином Мерабом Двалишвили.

«В легчайшем весе О’Мэлли — самый денежный боец. Нас ждет первая защита Умара после завоевания титула, и почему бы не дать О’Мэлли шанс? Умару плевать, он готов драться хоть с Кинг-Конгом, хоть с бутылкой кока-колы», — сказал Абель-Азиз в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

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