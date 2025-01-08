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Роберт Уиттакер: пиковый Жорж Сен-Пьер побил бы Хабиба Нурмагомедова

Роберт Уиттакер: пиковый Жорж Сен-Пьер побил бы Хабиба Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что канадец Жорж Сен-Пьер на пике мог бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Пиковый Сен-Пьер побил бы Хабиба. Я думаю, ЖСП более разносторонний боец, а его борьба и джиу-джитсу нейтрализовали бы сильные стороны Хабиба», — сказал Уиттакер в видео на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Напомним, последний поединок Сен-Пьер провёл 4 ноября 2017 года на турнире UFC 217. Тогда его оппонентом был британец Майкл Биспинг, который тогда являлся чемпионом UFC в среднем весе. Их бой был главным событием вечера. Жорж победил удушающим приёмом в третьем раунде.

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