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Логан Пол сделал громкое заявление о боксёрском поединке с Конором Макгрегором

Логан Пол сделал громкое заявление о боксёрском поединке с Конором Макгрегором
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29-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол заявил, что не собирается проводить бой по боксу с бывшим чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором.

«Я ведь действительно хорош в реслинге. Так что принял решение — посвящу ему всю свою жизнь. Никаких больше подработок на стороне. Никакого больше дерьма. На 100% с WWE», — приводит слова Пола аккаунт Happy Punch в X (ранее Twitter).

Напомним, последний бой по правилам смешанных единоборств Конор Макгрегор провёл на турнире UFC 264, который состоялся летом 2021 года в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Дастин Порье, который победил его техническим нокаутом в первом раунде.

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