Тони Фергюсон ведёт переговоры с лигой GFL

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Кевин Ли сообщил, что его экс-обладатель временного титула чемпиона UFC в категории до 70 кг соотечественник Тони Фергюсон ведёт переговоры с недавно образованной лигой GFL.

«Мне предлагали подраться с несколькими парнями в GFL, но больше всего меня интересует Тони Фергюсон. В его карьере были взлёты и падения, но у нас был отличный бой за временный титул чемпиона UFC. Думаю, что многие люди могут поддержать его. Я очень хочу этого поединка. Тони уже ведёт с лигой переговоры [о контракте]», — приводит слова Ли портал MMA Mania.