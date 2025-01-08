Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Фергюсон ведёт переговоры с лигой GFL

Тони Фергюсон ведёт переговоры с лигой GFL
Комментарии

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Кевин Ли сообщил, что его экс-обладатель временного титула чемпиона UFC в категории до 70 кг соотечественник Тони Фергюсон ведёт переговоры с недавно образованной лигой GFL.

«Мне предлагали подраться с несколькими парнями в GFL, но больше всего меня интересует Тони Фергюсон. В его карьере были взлёты и падения, но у нас был отличный бой за временный титул чемпиона UFC. Думаю, что многие люди могут поддержать его. Я очень хочу этого поединка. Тони уже ведёт с лигой переговоры [о контракте]», — приводит слова Ли портал MMA Mania.

Материалы по теме
«Полностью уничтожил себя и собрал заново». Фергюсон вовсю издевается над своей карьерой
«Полностью уничтожил себя и собрал заново». Фергюсон вовсю издевается над своей карьерой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android