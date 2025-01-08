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Белал Мухаммад: мой путь бойца завершится, когда меня признают лучшим в истории 77 кг

Белал Мухаммад: мой путь бойца завершится, когда меня признают лучшим в истории 77 кг
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Действующий обладатель титула чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад объяснил, в какой момент он решит завершить карьеру.

«Мой путь бойца подойдёт к концу только тогда, когда меня признают лучшим полусредневесом в истории», — приводит слова Мухаммада портал Cageside.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Мухаммад разделил октагон с на тот момент чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей.

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