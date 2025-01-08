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Ковингтон: мне нравится бой с Майклом Чендлером. Вижу, как ломаю его волю и побеждаю

Ковингтон: мне нравится бой с Майклом Чендлером. Вижу, как ломаю его волю и побеждаю
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон высказался насчёт потенциального боя с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Майклом Чендлером.

«Майклу нравится, когда его бьют по лицу. Если это тот бой, который хотят сделать матчмейкеры, то мне нравится. Надеюсь, он состоится. Этот парень определённо принимал стероиды, чтобы набрать массу, так что он вполне может вписаться в полусредний вес. Вижу, как побеждаю Чендлера и ломаю его волю», — приводит слова Ковингтона портал BJ Penn.

Ранее Колби Ковингтон назвал слабое место Хамзата Чимаева.

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