Усман Нурмагомедов: переживаю больше из-за поединков Умара и Ислама, чем из-за своего

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывает в преддверии боёв своих товарищей по команде — Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Честно говоря, я больше переживаю из-за поединков Умара и Ислама, чем из-за своего. Но с ними Хабиб. Они победят, я верю. Мой бой меня даже не волнует. Я знаю, что могу сделать. Мне просто нужно выйти в клетку», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.

Напомним, Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев выступят на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США). Соперником Умара станет чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, а оппонентом Махачева — Арман Царукян.