Кормье: если Джонс за бой с Аспиналлом получит $ 15–20 млн, то это станет для него победой

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье считает, что руководство UFC не станет выплачивать $ 30 млн действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе соотечественнику Джону Джонсу за бой с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Скажу вам как человек, участвовавший в больших боях: $ 30 млн − совсем не то, что мы зарабатываем. Но если Джон попросит $ 30 млн и получит в итоге $ 15–20 млн, то это станет для него победой», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.

Напомним, в последнем бою Джон Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде Стипе Миочича на турнире UFC 308.