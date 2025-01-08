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Кормье: если Джонс за бой с Аспиналлом получит $ 15–20 млн, то это станет для него победой

Кормье: если Джонс за бой с Аспиналлом получит $ 15–20 млн, то это станет для него победой
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье считает, что руководство UFC не станет выплачивать $ 30 млн действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе соотечественнику Джону Джонсу за бой с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Скажу вам как человек, участвовавший в больших боях: $ 30 млн − совсем не то, что мы зарабатываем. Но если Джон попросит $ 30 млн и получит в итоге $ 15–20 млн, то это станет для него победой», — приводит слова Кормье портал BJ Penn.

Напомним, в последнем бою Джон Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде Стипе Миочича на турнире UFC 308.

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