Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, с какими карьерными трудностями ему пришлось столкнуться.

«Раньше я не говорил по-английски, не занимался собственным продвижением. Из-за этого у меня были проблемы, чтобы подраться с кем-то из топ-15. Никто не хотел поединка со мной. Это было сложно. Такая же история была и у Хабиба. Мы прошли нелёгкий путь. Хотя кто-то, как Майкл Чендлер, может сразу высоко забраться. Я дерусь несколько лет в лиге, а потом приходит какой-то парень, побеждает не топового бойца и получает титульник. Это меня расстраивало», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.