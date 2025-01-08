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Ислам Махачев рассказал, с какими карьерными трудностями ему пришлось столкнуться

Ислам Махачев рассказал, с какими карьерными трудностями ему пришлось столкнуться
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, с какими карьерными трудностями ему пришлось столкнуться.

«Раньше я не говорил по-английски, не занимался собственным продвижением. Из-за этого у меня были проблемы, чтобы подраться с кем-то из топ-15. Никто не хотел поединка со мной. Это было сложно. Такая же история была и у Хабиба. Мы прошли нелёгкий путь. Хотя кто-то, как Майкл Чендлер, может сразу высоко забраться. Я дерусь несколько лет в лиге, а потом приходит какой-то парень, побеждает не топового бойца и получает титульник. Это меня расстраивало», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

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