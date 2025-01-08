Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму за 11 дней до боя с Исламом Махачевым

Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму за 11 дней до боя с Исламом Махачевым
Комментарии

Топовый армяно-российский боец UFC Арман Царукян продемонстрировал впечатляющую физическую форму за 11 дней до боя с действующим обладателем чемпионского титула UFC россиянином Исламом Махачевым.

Фото: Из личного архива Царукяна

Напомним, бой между Царукяном и Махачевым состоится на турнире UFC 311, который пройдёт 19 января в Лос-Анджелесе (США). Их бой станет главным событием вечера. Кроме того, для Армана и Ислама это будет реванш.

Первый поединок, который состоялся между Царукяном и Махачевым, прошёл 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Ислама единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Наш поединок будет в Армении». У Царукяна неожиданное преимущество над Махачевым
«Наш поединок будет в Армении». У Царукяна неожиданное преимущество над Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android