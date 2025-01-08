Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму за 11 дней до боя с Исламом Махачевым

Топовый армяно-российский боец UFC Арман Царукян продемонстрировал впечатляющую физическую форму за 11 дней до боя с действующим обладателем чемпионского титула UFC россиянином Исламом Махачевым.

Фото: Из личного архива Царукяна

Напомним, бой между Царукяном и Махачевым состоится на турнире UFC 311, который пройдёт 19 января в Лос-Анджелесе (США). Их бой станет главным событием вечера. Кроме того, для Армана и Ислама это будет реванш.

Первый поединок, который состоялся между Царукяном и Махачевым, прошёл 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на турнире UFC Fight Night 149. Встреча продлилась все три раунда и завершилась победой Ислама единогласным решением судей.