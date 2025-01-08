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Наоя Иноуэ показал, как готовится к предстоящему боксёрскому поединку против Сэма Гудмана

Наоя Иноуэ показал, как готовится к предстоящему боксёрскому поединку против Сэма Гудмана
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Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ поделился кадрами из лагеря к поединку с австралийцем Сэмом Гудманом. Бой состоится 25 января в Токио (Япония).

«Не могу дождаться выхода на ринг», — подписал Иноуэ фотографии, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Фото: Team Inoue

Напомним, Иноуэ свой последний бой проводил в сентябре 2024 года. Тогда японский атлет победил техническим нокаутом в седьмом раунде Ти Джея Дохени, успешно защитив все свои пояса.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг).

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