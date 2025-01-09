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«Играем в карты, нарды и спать». Арман Царукян — об обычном дне в тренировочном лагере

«Играем в карты, нарды и спать». Арман Царукян — об обычном дне в тренировочном лагере
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Армяно-российский боец UFC Арман Царукян рассказал о том, как проходит его обычный день в тренировочном лагере.

«Мой идеальный график: я встаю в 7:00 и выхожу на тренировку в 8:00. Я люблю где-то на природе потянуться, сделать резину, просто расслабиться, прогуляться, то есть провести спокойную зарядку. Потом пойти позавтракать, затем в номере отдохнуть и уже после этого начать основную тренировку. Либо это спарринги, либо это отработка борьбы, либо тренировка на выносливость. В основном в 11:30 у нас тяжёлая тренировка, а вечером полегче.

После утренней мы приходим и спим. Иногда пользуемся барокамерами, если есть травмы. С 14:00 до 17:00 свободное время. Также пытаюсь в этот промежуток поспать полчаса, потому что сон помогает мне хорошо восстанавливаться. Затем вечерняя тренировка, ужин, прогулка и играем в карты, нарды. А потом сон с 23:30», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Виктор Блуд».

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