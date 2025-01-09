Топовый армяно-российский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян ответил, когда планирует завершать карьеру в смешанных единоборствах.

«До какого возраста планирую выступать? До 35-36 лет. Ещё лет восемь надо повоевать», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Виктор Блуд».

Напомним, следующий бой Царукян проведёт на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественник Ислам Махачев. Их встреча станет главным событием вечера. Для бойцов это будет реванш.