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Царукян: хотел бы подраться с Брюсом Ли. Но о нём есть много мифов. Его распиарили

Царукян: хотел бы подраться с Брюсом Ли. Но о нём есть много мифов. Его распиарили
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Топовый армяно-российский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян поделился мнением о легендарном мастере восточных единоборств, актёре и продюсере Брюсе Ли.

«С кем бы мне хотелось подраться из ныне живущих или умерших? С Брюсом Ли. Мне кажется, его больше распиарили. То, что он там с одного удара выносил, кости ломал, всё это мифы. Почему сейчас нет ни одного бойца UFC, который был бы похож на него?» — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Виктор Блуд».

Напомним, следующий бой Царукян проведёт на турнире UFC 311, который пройдёт в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественник Ислам Махачев. Их встреча станет главным событием вечера. Для бойцов это будет реванш.

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